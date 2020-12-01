Осуществили массовую поставку вакцины от коронавируса

Moderna заявила об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях. Фото: pinterest.com

В США уже осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго.

Вакцины от коронавируса производителей Pfizer/BioNTech и Moderna пока не получили официального разрешения, сообщает CNBC.

Отмечается, что 10 декабря будут принимать решение о лицензии Pfizer, которая подала заявку 20 ноября. Если разрешение поступит в ближайшее время, американцы получат первые дозы через несколько недель после решения. Moderna также подала заявку вскоре после Pfizer.

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Из-за необходимости хранения вакцины в низких температурах до -70°С авиатранспорт требует разрешения на перевозку большего количества сухого льда. Это вещество имеет опасные испарения, из-за чего разрешенный объем пока ограничено до 1 т за полет.

Первые 2 вакцины против коронавируса могут быть доступны американцам к Рождеству. Вакцина от Covid-19 может появиться в Украине до конца 2021 года.