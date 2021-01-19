Не встретятся: известно, когда Трампы покинут Белый дом

Дональд и Мелания Трамп покинут Белый дом 20 января. Фото: REUTERS

Дональд и Мелания Трамп покинут Белый дом 20 января, в день инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Вместо президента и первой леди Байденов встретит глава Белого дома Тимоти Харлет.

Также известно, что перед уходом с поста президента Дональд Трамп выступит с прощальным видеообращением. Оно уже записано. Однако время его выхода в эфир и содержание пока не известны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

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Во второй половине дня инаугурации Байден примет участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище вместе с бывшими президентами Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем и Бараком Обамой. Именно в эти часы основную часть личных вещей Байденов перевезут в Белый дом и распакуют, согласно с другим источником, знакомым с порядком проживания глав страны.

Харлет, нанятый Трампом в 2017 году, вероятно, не останется в администрации Байдена. Роль главного помощника, скорее всего, ляжет на кого-то, более приближенного к президентской чете.

Новоизбранный президент США Джо Байден в первые дни после инаугурации пересмотрит или отменит политические решения Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении главы администрации Рона Клейна.