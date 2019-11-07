 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 315
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 756
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1827
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2097
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4941
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1602
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 945
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5310
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6705
Фото
Все фото
8
6
6
4
7
Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы
Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
В России взорвался танкер: есть жертвы
В России взорвался танкер: есть жертвы
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Видео
Все видео
Показали, как астронавты спят в космосе
Показали, как астронавты спят в космосе
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
По черноморскому городу пронесся смерч
По черноморскому городу пронесся смерч
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 945
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 738
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3483
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1998
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 981
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 02:24

Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы
8

  Комментировать

Фотограф с Украины Катя Кондратьева сделала невероятные фотографии каньона Антилопы на севере штата Аризоны США.

Его можно смело назвать еще одним чудом света. Рыже-красные стены причудливых скал так и манят искателей приключений к себе в гости, чтобы сделать несколько невероятных фото. От них тяжело оторваться. Они как бы силой приковывают взгляд, пишет lux.fm.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой

Все, кому посчастливилось увидеть величие каньона, утверждают, что чрезвычайно тяжело сдержать слезы от этой красоты. Это как замерший танец пламени или лавы.

Каньон Антилопы напоминает танец пламени
Фото: lux.fm/Катя Кондратьева
Каньон Антилопы напоминает танец пламени
Каньон Антилопы напоминает танец пламени
Каньон Антилопы напоминает танец пламени
Каньон Антилопы напоминает танец пламени

Фотограф Кристофер Беркетт делает удивительные снимки природы без фильтров. Снимает исключительно на пленку, сам проявляет и печатает, не прибегая к компьютерным технологиям.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 29368
Нашли предсказание о мировой войне
Нашли предсказание о мировой войне Просмотров: 16201
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 14553
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 11565
Родители нашли мертвым 11-летнего сына
Родители нашли мертвым 11-летнего сына Просмотров: 10891
Мир
Утечка химикатов в Британии: пострадали 57 человек
Утечка химикатов в Британии: пострадали 57 человек Просмотров: 99
Экс-посол Йованович будет свидетельствовать в открытых слушаниях в рамках импичмента Трампа
Экс-посол Йованович будет свидетельствовать в открытых слушаниях в рамках импичмента Трампа Просмотров: 99
Зеленский обсудил с Эрдоганом подготовку Соглашения о свободной торговле
Зеленский обсудил с Эрдоганом подготовку Соглашения о свободной торговле Просмотров: 144
Россияне требуют масштабных изменений в стране
Россияне требуют масштабных изменений в стране Просмотров: 513
Германия взялась помогать Газпрому: подробности
Германия взялась помогать Газпрому: подробности 1 Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
22
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Расследование дел Майдана остановят
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 731
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua