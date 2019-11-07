Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы

Фотограф с Украины Катя Кондратьева сделала невероятные фотографии каньона Антилопы на севере штата Аризоны США.

Его можно смело назвать еще одним чудом света. Рыже-красные стены причудливых скал так и манят искателей приключений к себе в гости, чтобы сделать несколько невероятных фото. От них тяжело оторваться. Они как бы силой приковывают взгляд, пишет lux.fm.

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Все, кому посчастливилось увидеть величие каньона, утверждают, что чрезвычайно тяжело сдержать слезы от этой красоты. Это как замерший танец пламени или лавы.

Фото: lux.fm/Катя Кондратьева

Фотограф Кристофер Беркетт делает удивительные снимки природы без фильтров. Снимает исключительно на пленку, сам проявляет и печатает, не прибегая к компьютерным технологиям.