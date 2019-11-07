Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы

Фотограф с Украины Катя Кондратьева сделала невероятные фотографии каньона Антилопы на севере штата Аризоны США.
Его можно смело назвать еще одним чудом света. Рыже-красные стены причудливых скал так и манят искателей приключений к себе в гости, чтобы сделать несколько невероятных фото. От них тяжело оторваться. Они как бы силой приковывают взгляд, пишет lux.fm.
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Все, кому посчастливилось увидеть величие каньона, утверждают, что чрезвычайно тяжело сдержать слезы от этой красоты. Это как замерший танец пламени или лавы.
Фотограф Кристофер Беркетт делает удивительные снимки природы без фильтров. Снимает исключительно на пленку, сам проявляет и печатает, не прибегая к компьютерным технологиям.
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