Потерянный рай: показали красоту природы без фильтров

Фото: christopherburkett.com

Фотограф Кристофер Беркетт делает удивительные снимки природы без фильтров.

Снимает исключительно на пленку, сам проявляет и печатает, не прибегая к компьютерным технологиям, пишет cameralabs.org.

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Фотограф видит проблеск потерянного рая в мире природы, это и хочет передать в своем творчестве. Пытается уловить многомерность и пространство окружающего мира. Все фотографии Бьоркетта объединяют эффект внутреннего свечения, радужная палитра, свежесть и живость.

Польский фотограф Карол Ньенартович сделал удивительные снимки пустыни Вади-Рам в Иордании. Фото вышли действительно неземными. Красные болота, скалы, оранжевый песок очень напоминают ландшафты Марса.