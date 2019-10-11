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понедельник, 14 октября 2019 02:24

Потерянный рай: показали красоту природы без фильтров
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Кристофер Беркетт снимает пейзажи исключительно на пленку
Фото: christopherburkett.com
Кристофер Беркетт снимает пейзажи исключительно на пленку
Кристофер Беркетт снимает пейзажи исключительно на пленку
Кристофер Беркетт снимает пейзажи исключительно на пленку
Кристофер Беркетт снимает пейзажи исключительно на пленку

Фотограф Кристофер Беркетт делает удивительные снимки природы без фильтров.

Снимает исключительно на пленку, сам проявляет и печатает, не прибегая к компьютерным технологиям, пишет cameralabs.org.

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Фотограф видит проблеск потерянного рая в мире природы, это и хочет передать в своем творчестве. Пытается уловить многомерность и пространство окружающего мира. Все фотографии Бьоркетта объединяют эффект внутреннего свечения, радужная палитра, свежесть и живость.

Польский фотограф Карол Ньенартович сделал удивительные снимки пустыни Вади-Рам в Иордании. Фото вышли действительно неземными. Красные болота, скалы, оранжевый песок очень напоминают ландшафты Марса.

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