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четверг, 27 августа 2020 14:08

"Не на улице" - Лукашенко зовет на диалог и ставит условия

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&quot;Не на улице&quot; - Лукашенко зовет на диалог и ставит условия
Лукашенко зовет на диалог студенческие и трудовые коллективы. Фото: tut.by

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, согласился на диалог с оппозицией. Заметил, что вести его на улице не будет, передает БЕЛТА.

"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Именно студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести. Все хотят нового политического устройства. Да ради Бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию ", - заявил Лукашенко на совещании с членами правительства в Минске.

Говорит: "Крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи".

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"С улицей никто из власти за стол переговоров не сядет. Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть люди со здравым смыслом от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, добро пожаловать, выражайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улицы диалога в Беларуси не будет ", - добавил Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что власти Польши намерены аннексировать Гродненскую область. Поэтому страна вынуждена тратить немало средств, чтобы стабилизировать ситуацию на западных границах.

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27
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