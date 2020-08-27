Лукашенко обвинил Польшу в намерении аннексировать часть Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что власти Польши намерен аннексировать Гродненскую область. Фото: Reuters

Лицо, исполняющее обязанности президента Беларуси - Александр Лукашенко заявил, что власти Польши намерены аннексировать Гродненскую область. Поэтому страна вынуждена тратить немало средств, чтобы стабилизировать ситуацию на западных границах.

По его словам, против Беларуси начался определенный этап гибридной войны, в которой СМИ и информационная сфера поражены борьбой сторон, - сообщает БЕЛТА.

"Вы видите эти заявления - если Беларусь распадется, то Гродненская область перейдет к Польше. Они об этом уже открыто говорят, спят и видят. Ничего у них не получится, это я знаю точно", - сказал Лукашенко.

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Страны Евросоюза не согласны с санкционным списком, который сформировали против белорусских политиков. Планируют его расширить.