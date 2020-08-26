Высшие должностные лица Совета Европы обратились к Лукашенко

Лидеры Совета Европы призвали "немедленно освободить всех задержанных демонстрантов". Фото: Reuters

Руководители руководящих органов Совета Европы выступили с совместным заявлением относительно событий в Беларуси, призвав к расширенному диалога и мирного выхода из кризиса.

С заявлением выступили президент Комитета министров, президент ПАСЕ и генсек Совета Европы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление.

Лидеры Совета Европы обратились к белорусской власти и всех заинтересованных сторон с призывом "срочно начать широкий и инклюзивный национальный диалог, который полностью привлекает гражданское общество, чтобы обеспечить мирный выход из нынешнего кризиса и открыть двери для необходимых реформ в интересах всех граждан Беларуси".

Она отметили, что Беларусь не является членом организации, однако подписала ряд ее договоров и протоколов.

"Мы все хотим, чтобы однажды Беларусь присоединилась к нашей европейской семьи общих, став полноправным членом Совета Европы. Совет Европы готов работать над реализацией плана действий по сближению белорусского законодательства с европейскими демократическими стандартами. Совет Европы, обладая своими знаниями и опытом , готова поддержать такой диалог в сотрудничестве с другими международными партнерами. в частности, мы готовы поддержать необходимые конституционные реформы ", - отметили высокие чиновники.

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В то же время, лидеры Совета Европы призвали "немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить любое жестокое обращение и провести срочное и прозрачное расследование актов жестокости со стороны правоохранительных органов".

"Легитимность не может выходить из репрессий. Она исходит из свободного, справедливого и основанного на верховенстве закона избирательного процесса", - говорится в заявлении.

Страны Евросоюза не согласны с санкционные списку, сформировали против белорусских политиков. Планируют его расширить.