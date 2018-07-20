Не мог сдержать смех: главный разведчик США отреагировал на приглашение Путина к Трампу

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс не смог сдержать смех, когда узнал о планах на вторую встречу Трампа-Путина. Фото - Континент

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс не смог сдержать смех, когда узнал о том, что американский президент Дональд Трамп решил пригласить российского коллегу Владимира Путина приехать осенью в Вашингтон. Его реакцию на эту новость записали в трансляции канала NBC News с Форума безопасности в Аспене.

Во время интервью ведущая Андреа Митчелл спросила его об идее Трампа пригласить Путина в Белый дом, на что Коутс рассмеялся.

"Повторите это еще раз? .. Я правильно расслышал?" - переспросил он сквозь смех.

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Посмеявшись, директор Нацразведка США произнес "Окей", выдержал паузу, при которой добавил: "Это будет чем-то особенным".

Ранее Коутс высказывал опасения из-за того, что на саммите в Хельсинки встреча Трампа с Путиным проводилась в формате тет-а-тет.

16 июля 2018 в Хельсинки прошла двухчасовая встреча Трампа и Путина. О содержании переговоров тет-а-тет мало что известно. Трампа после совместной пресс-коференции с Путиным ждал шквал критики. Республиканец Джон Маккейн назвал это "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу - "трагической ошибкой" Вашингтона.