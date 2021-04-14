Названы самые популярные имена мальчиков и девочек в мире

Родители с детьми-близнецами в Киеве / Getty Images

Популярный сайт Nameberry проанализировал, какие имена являются самыми популярными в мире для младенцев, рожденных в этом году.

Гендиректор и основатель Nameberry Памела Редмонд говорит, что многие имена отражают желание людей гулять на свежем воздухе после года, проведенного на карантине. Об этом пишет Mirror.

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Чаще всего девушкам дают имя римской богини луны - Луна. Арло - самое популярное имя для мальчиков, заменив в рейтинге прошлогоднего победителя Майло.

Так, среди самых популярных имен для девочек такие - Луна, Аврора, Маив, Исла, Элоиз, Ава, Ирис, Фрея, Оливия и Газель. Среди самых популярных для мальчиков - Арло, Аттикус, Кай, Финн, Мило, Силам, Лео, Эзра, Рован и Джуд.