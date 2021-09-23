Назвали страны, где больше всего свирепствует коронавирус

В мире за 21 сентября диагностировали более 526 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Бразилии и Великобритании.

В Европе по приросту болезни лидируют Британия, Россия и Франция, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится между Францией и Израилем – на 18-м месте в мире. Среди стран Европы она на седьмом месте.

В США зафиксировали более 133,5 тыс. новых инфицированных за сутки, в Бразилии – более 36 тыс., а в Британии – более 34 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Индия с более 31 тыс. случаями инфицирования и Турция – более 28 тыс. больных.

Автор: Worldometers Больше всего больных обнаружили в США, Бразилии и Великобритании.

За сутки в мире зафиксировали более 9,2 тыс. летальных случаев болезни. По смертности от Covid-19 Украина на 16-м месте в мире и на четвертом в Европе.

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В Украине введут обязательную Covid-вакцинацию для госчиновников и работников образования. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 сентября. Минздрав утвердит четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса.