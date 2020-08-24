Навальный до сих пор не пришел в сознание

Навальный находится на лечение. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный до сих пор не приходил в сознание.

Он находится на лечении в клинике в Германии, сообщила адвокат Навального Ольша Михайлова, передает ТАСС.

Михайлова заявила об этом во время судебного заседания по делу против Навального в связи с возможной клеветой в адрес ветерана.

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"Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил. С ним невозможно связаться, так как он в коме", - сказала адвокат.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. Предполагается, что Навального отравили, но российские медики опровергают такую ​​возможность.