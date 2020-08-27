"Навальному теперь, возможно, немного лучше" - Бизиль

Организатор лечения Навального в Германии рассказал о его состоянии. Фото: Reuters

Глава берлинского фонда Cinema for Peace и кинопродюсер которая Яка Бизиль, который организовал лечение и доставку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию сообщил, что пострадавший чувствует себя немного лучше.

"Вчера вечером я случайно снова увидел его жену Юлию. Она чувствовала себя вроде хорошо. У меня такое ощущение, что Навальному теперь, возможно, немного лучше", - отметил Бизиля в среду, 26 августа в интервью DW.

Бизиля призывает Запад отстаивать права человека и надеется, что Навальный быстрее вернется к своей работе.

"Возможно, эта ситуация напомнит нашим странам о необходимости сотрудничать с Россией, чтобы защищать ее журналистов и оппозиционных политиков. Россия не была страной, где людям, таким как Анна Политковская, Борис Немцов или Алексей Навальный, приходится опасаться за свою жизнь", - сказал Бизиль.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Российские врачи заявили, что в организме Навального не выявили ядов, а причиной ухудшения состояния могло стать нарушение обмена веществ. Через два дня он был транспортирован в клинику в Германии.