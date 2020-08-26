Отравление Навального: Путин заявил, что он заинтересован в "объективном расследовании"

Путин высказался об отравлении Навального. Фото: Медуза

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

В ходе беседы российский лидер выразил заинтересованность в расследовании отравления оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает пресс-служба Кремля.

"С российской стороны была подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

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Напомним, оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Российские врачи заявили, что в организме Навального не выявили ядов, а причиной ухудшения состояния могло стать нарушение обмена веществ. Спустя два дня он был транспортирован в клинику в Германии.