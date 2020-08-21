Навального приехали лечить немецкие медики

К Навального прибыли немецкие врачи. Фото REUTERS / Alexey Malgavko

К Омской клиники, где лечат Алексея Навального, прибыли немецкие медики.

В здание больницы вошли 3 человека в футболках FAI Air Ambulance, которые приехали на микроавтобусе, сообщил Reuters.

Перед этим областное Министерство здравоохранения сообщило, что пригласили немецких специалистов, прибывших в Омск на реанимационном самолете, чтобы они ознакомились с состоянием Навального и результатами исследований.

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Заместитель главного врача Анатолий Калиниченко сказал, что медики не нашли в организме Навального ядов и не считают, что он перенес отравление. Основным рабочим диагнозом российского политика Алексея Навального назвали нарушение обмена веществ.