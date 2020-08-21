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пятница, 21 августа 2020 13:47

Медики назвали рабочий диагноз Навального

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Медики назвали рабочий диагноз Навального
Говорят, что у Навального нарушения обмена веществ. Фото: Reuters

Основным рабочим диагнозом российского политика Алексея Навального назвали нарушение обмена веществ.

Медики называют его причиной резкого ухудшения состояния здоровья, заявил главный врач омской больницы Александр Мураховский, передает ТАСС.

Сказал, что на сегодня есть только рабочие диагнозы.

"Основной из них, к которому мы склоняемся - нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким снижением уровня сахара в крови", - заявил Мураховский.

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"Юлии и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея, вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, - это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить", - написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Навальному стало плохо в самолете, на котором летел в Томск. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Из Германии прилетел специально оборудованный самолет, чтобы перевезти оппозиционера на лечение в высококлассной европейской клинике. Однако, разрешения на транспортировку Навального руководство больницы не дает.

По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

Медики омской больницы скорой медицинской помощи №1 заявили, что не нашли яд в анализах Навального. За несколько часов до этого директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщал, что яд в организме Навального идентифицировали как очень опасный. Оппозиционера планировали лечить в Германии, но в больнице Омска он был признан нетранспортабельным.

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