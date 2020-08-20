Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете

Фото: пользователь djpavlin

В сети появилось видео с самолета, на котором слышны крики мужчины - вероятно, отравленного Алексея Навального - и видно медиков скорой помощи.

Российский журналист и блогер Илья Варламов опубликовал видео в соцсети Facebook.

"Появилось видео с самолета. На котором слышны крики Навального", - говорится в тексте к видео.

Ролик снял один из пассажиров. летевший тем же рейсом, что и российский оппозиционер. Свидетель описал события, происходившие на борту.

"Летел в одном самолете с Алексеем Навальным в Москву. В начале полета он ушел в туалет и не вернулся. Ему стало очень плохо. Его еле откачали. Он до сих пор кричит от боли. Что с ним точно, не говорят. Посадили самолет в Омске, приехала скорая", - написал пользователь djpavlin в сториз в соцсети.

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Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в полете. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Алексей ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она также предположила, что Навального могли отравить.