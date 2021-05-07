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пятница, 07 мая 2021 08:00

НАТО проведет масштабные военные учения: что известно

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НАТО проведет масштабные военные учения: что известно
Первый этап Steadfast Defender-2021 будет сосредоточен на быстром усилении европейских союзников силами Северной Америки. Фото: Reuters

С 20 мая по 22 июня НАТО будет проводить масштабные оборонные учения Steadfast Defender-2021, в которых задействуют около 9 тыс. военных.

Войска будут развернуты от Северной Америки до Черноморского региона и у побережья Португалии, сообщает пресс-служба альянса. Участие в учениях примут более 20 союзников и партнеров НАТО из Америки и Европы.

"Обучение проверят готовность и военную мобильность НАТО – войска будут развернуты на суше и на море... Военнослужащие продемонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить союзников от любой угрозы", – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Первый этап Steadfast Defender-2021 будет сосредоточен на быстром усилении европейских союзников силами Северной Америки. Он включает в себя морские учения с участием около 5 тыс. военнослужащих и 18 кораблей, в том числе британскую ударную группу авианосцев. Командная часть учений пройдет в Ульме в Германии. Она проверит способность командования координировать быстрое перемещение сил и техники союзников через европейские границы.

В конце мая под эгидой Steadfast Defender-2021 состоится ежегодный "Благородный прыжок" НАТО, во время которого в Румынии развернут оперативную группу быстрого реагирования во главе с Турцией. В операции задействуют около 4 тыс. военнослужащих из 12 стран.

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НАТО ждет от России вовлечения в политические процессы по урегулированию ситуации в Донбассе. Союзники НАТО подтверждают свою полную политическую и практическую поддержку Украины.

Представители администрации президента США Джо Байдена воспринимают постоянное присутствие российских войск на границе с Украиной как сигнал, что Россия может не только сравниться, но и превзойти силы НАТО, которые принимают участие в учениях в Европе. В то же время американские военные чиновники не уверены в том, какие именно цели преследует Путин.

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Дата
07
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