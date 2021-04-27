НАТО прокомментировало отвод российских войск

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 234
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 477
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Просмотров: 387
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1521
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 387
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1953
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 801
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1287
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2835
Фото
Все фото
11
4
4
3
5
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Видео
Все видео
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
В Раде произошла измена
В Раде произошла измена
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
Интервью
1/5
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Просмотров: 387
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1521
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 729
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1053
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 19:50

НАТО прокомментировало отвод российских войск

  Комментировать
НАТО прокомментировало отвод российских войск
В НАТО пообещали продолжить следить за ситуацией. Фото: Reuters

В НАТО приветствовали снижение напряженности между Россией и Украиной и пообещали пристально следить за ситуацией.

"Мы видели снижение напряженности, и, конечно, мы приветствуем это. В то же время теперь мы будем мониторить ситуацию и следить за развитием очень пристально. Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил в и возле Украины", - сказал на брифинге во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, передает "Європейська правда".

НАТО ждет от России вовлечения в политические процессы по урегулированию ситуации в Донбассе. Союзники НАТО подтверждают свою полную политическую и практическую поддержку Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчезла ли угроза? США не уверены в деэскалации войск РФ

"Союзники НАТО продолжат помогать Украине воплощать реформы, модернизировать ее оборонные и безопасностные институты", - сказал Столтенберг.

Россия отводит войска от границ Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить обучение в Южном и Западном военных округах. Заявление сделал в оккупированном Крыму.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «НАТО прокомментировало отвод российских войск». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

В Раде произошла измена

Самое читаемое
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 17316
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором Просмотров: 5778
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 5679
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
3
 Просмотров: 5571
&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского 1 Просмотров: 4977
Политика
Сушко отреагировал на "вброс" касательно союза харьковской ячейки СН с ОПЗЖ
Сушко отреагировал на "вброс" касательно союза харьковской ячейки СН с ОПЗЖ Просмотров: 27
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
Зеленский приказал готовить заседание СНБО 1 Просмотров: 261
Рада поддержала суд в смартфоне
Рада поддержала суд в смартфоне Просмотров: 225
Будут ли наказывать Кабмин и Минздрав за срыв вакцинации - Рада проголосовала
Будут ли наказывать Кабмин и Минздрав за срыв вакцинации - Рада проголосовала Просмотров: 189
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде 3 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
В Украине вводят годовой тариф на газ: цена снова выросла
3
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
3
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
Голосов: 6797
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть