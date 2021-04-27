НАТО прокомментировало отвод российских войск

В НАТО пообещали продолжить следить за ситуацией. Фото: Reuters

В НАТО приветствовали снижение напряженности между Россией и Украиной и пообещали пристально следить за ситуацией.

"Мы видели снижение напряженности, и, конечно, мы приветствуем это. В то же время теперь мы будем мониторить ситуацию и следить за развитием очень пристально. Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил в и возле Украины", - сказал на брифинге во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, передает "Європейська правда".

НАТО ждет от России вовлечения в политические процессы по урегулированию ситуации в Донбассе. Союзники НАТО подтверждают свою полную политическую и практическую поддержку Украины.

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"Союзники НАТО продолжат помогать Украине воплощать реформы, модернизировать ее оборонные и безопасностные институты", - сказал Столтенберг.

Россия отводит войска от границ Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить обучение в Южном и Западном военных округах. Заявление сделал в оккупированном Крыму.