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среда, 21 апреля 2021 15:05

Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос

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Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
В опросе приняли участие 1 148 респондентов. Фото: Reuters

43% украинцев полностью поддерживают идею о вступлении Украины в НАТО. 12% выступают против, 7% - скорее не поддерживают, а еще 12% не имеют по этому вопросу однозначного мнения.

21% респондентов отметил, что, вероятнее всего, поддерживает идею присоединения Украины к альянсу, свидетельствуют данные опроса об отношении общества к эскалации конфликта на Донбассе, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью имидж маркетинг групп".

7% опрошенных полностью уверены в том, что Украина вступит в НАТО в течение ближайшего года, 28% считают, что вступление возможно, а еще 37% - что вступление возможно, но не в ближайшие годы. При этом 14% считают, что вступление в НАТО маловероятно, а еще 14% вообще не верят во вступление в альянс.

В опросе приняли участие 1 148 респондентов. Выборка представляет население Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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Люди от 18 до 24 лет считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Это 22% молодежи среди 2,4 тыс. респондентов. А 69% украинцев считают, что события в стране развиваются не так, как следует.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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