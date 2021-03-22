Большинство украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

Молодежь считает, что развитие страны находится на правильном пути. Фото: life.pravda.com.ua

Люди от 18 до 24 лет считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, а это 22% молодежи.

69% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп".

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Количество положительных оценок по сравнению с прошлым месяцем увеличилось на 2%. 56% респондентов считают, что ситуация в их области развивается в неправильном направлении, а еще 51% считают, что так развивается она и в их населенном пункте.

Самыми оптимистичными являются молодые люди 18-24 лет, которые считают, что развитие страны идет в правильном направлении. 61% - в неправильном, а среди людей в возрасте 55 лет и старше, которые считают, что события движутся в неправильном направлении - 71% и 15% - в правильном.

В 2020 году количество предпринимателей, удовлетворенных текущим положением дел в их бизнесе, снизилось почти вдвое по сравнению с предыдущими годами.