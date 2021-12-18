НАТО планирует разместить войска в Болгарии и Румынии - СМИ

Генерал предложил Альянсу создать военное присутствие в Болгарии и Румынии. Фото: Pixabay

Вищий генерал НАТО Тод Волтерс запропонував Альянсу створити військову присутність у Болгарії та Румунії після нарощування російських військ біля кордону з Україною, повідомляє німецька газета Spiegel.

Пропозиція Тода Волтерса, Верховного головнокомандувача Об'єднаними силами НАТО в Європі, фактично розширить місію Альянсу, згідно з якою він розгорнув військові сили в країнах Балтії та східній Польщі.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия выдвинула ряд абсурдных требований к НАТО

Der Spiegel пише що є "інформація", що Волтерс "закликав до посилення військ на східному кордоні" НАТО під час відеозв'язку з військовими командувачами "країн-партнерів".

У повідомленні сказано, що план фактично "розширить присутність НАТО (до Румунії та Болгарії) за допомогою місії Enhanced Forward Presence (EFP).

НАТО призвало Россию отвести войска от украинских границ.