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суббота, 18 декабря 2021 22:06

НАТО планирует разместить войска в Болгарии и Румынии - СМИ

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НАТО планирует разместить войска в Болгарии и Румынии - СМИ
Генерал предложил Альянсу создать военное присутствие в Болгарии и Румынии. Фото: Pixabay

Вищий генерал НАТО Тод Волтерс запропонував Альянсу створити військову присутність у Болгарії та Румунії після нарощування російських військ біля кордону з Україною, повідомляє німецька газета Spiegel.

Пропозиція Тода Волтерса, Верховного головнокомандувача Об'єднаними силами НАТО в Європі, фактично розширить місію Альянсу, згідно з якою він розгорнув військові сили в країнах Балтії та східній Польщі.

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Der Spiegel пише що є "інформація", що Волтерс "закликав до посилення військ на східному кордоні" НАТО під час відеозв'язку з військовими командувачами "країн-партнерів".

У повідомленні сказано, що план фактично "розширить присутність НАТО (до Румунії та Болгарії) за допомогою місії Enhanced Forward Presence (EFP).

НАТО призвало Россию отвести войска от украинских границ.

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Дата
18
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