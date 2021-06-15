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вторник, 15 июня 2021 08:27

НАТО будет следить за военными учениями РФ и Беларуси

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НАТО будет следить за военными учениями РФ и Беларуси
НАТО будет следить за военными учениями РФ и Беларуси. Фото: ukrinform.ua

Североатлантический альянс следить за масштабом и объемами российско-белорусских учений "Запад-2021".

"Призываем Россию и Беларусь действовать предсказуемым и прозрачным образом, выполняя свои международные обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ", - говорится в коммюнике, принятом лидерами государств и правительств Альянса по итогам встречи в Брюсселе.

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Отдельно в НАТО просят Россию "быть открытой и прозрачной" относительно своих необъявленных учений и широкомасштабного перемещения войск в соответствии с обязательствами Венского документа, особенно на фоне недавно проведенного Россией "неоправданного наращивания военной силы в Украине и вокруг нее".

Масштабные совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021" пройдут в сентябре 2021 года на территории Беларуси. Эксперты рассматривают это мероприятие как один из основных на пути поглощения самостоятельности этой страны РФ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что эти учения потенциально представляют угрозу для Украины.

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