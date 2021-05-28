Генсек НАТО назвал общие черты Беларуси и РФ

НАТО продолжит адаптироваться и поддерживать своих партнеров. Фото: Reuters

В поведении Беларуси и РФ есть сходство.

В частности, это касается подавления демократических процессов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Португалию. В НАТО должны принимать это всерьез, ведь такое поведение неприемлемо для ценностей Альянса.

"Беларусь и Россия подавляют демократические протесты и оппозицию, а также используют кибератаки. Поэтому НАТО продолжит адаптироваться и поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине", - сказал он.

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НАТО также следит за ситуацией принудительной посадки в Беларуси самолета Ryanair и задержанием основателя NEXTA Романа Протасевича. Альянс требует международного расследования.