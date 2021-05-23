Инцидент с самолетом Ryanair требует международного расследования - Столтенберг

НАТО следит за ситуацией принудительной посадки в Беларуси самолета Ryanair и задержанием основателя NEXTA Романа Протасевича. Альянс потребует международного расследования.
Это серьезный и опасный инцидент, написал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Беларусь должна вернуть всех пассажиров.
"Внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это требует международного расследования", – написал Столтенберг.
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В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. После экстренной посадки самолета задержали основателя канала Nexta - Романа Протасевича. Журналист освещал протесты в стране после сфальсифицированных президентских выборов президента Беларуси в августе прошлого года.
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