Инцидент с самолетом Ryanair требует международного расследования - Столтенберг

НАТО следит за ситуацией принудительной посадки в Беларуси самолета Ryanair и задержания основателя NEXTA. Фото: Reuters

НАТО следит за ситуацией принудительной посадки в Беларуси самолета Ryanair и задержанием основателя NEXTA Романа Протасевича. Альянс потребует международного расследования.

Это серьезный и опасный инцидент, написал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Беларусь должна вернуть всех пассажиров.

"Внимательно следим за принудительной посадкой в ​​Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это требует международного расследования", – написал Столтенберг.

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В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. После экстренной посадки самолета задержали основателя канала Nexta - Романа Протасевича. Журналист освещал протесты в стране после сфальсифицированных президентских выборов президента Беларуси в августе прошлого года.