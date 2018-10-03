Нашли подозреваемого в отправке ядовитых писем в Белый дом

Ядовитые письма в Белый дом мог отправить бывший военнослужащий ВМС США. Фото: Zaxid

До отправления посылок с токсическим веществом в Пентагон, Белый дом и офис сенатора из штата Техас Теда Круза может быть причастен бывший военнослужащий Военно-морских сил США.

Об этом сообщает Fox News.

Следователи выяснили, что на одном из конвертов, адресованном министру обороны США Джеймсу Маттису или адмиралу ВМС США Джону Ричардсону, было указано обратный адрес. Вслед за этим правоохранители установили, что отправить посылки мог бывший военнослужащий ВМС США. В то же время его имя не называют.

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Секретная служба США, которая обеспечивает охрану первых лиц государства, получила подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу. Как отмечается, конверт "не был получен в Белом доме", и он "не попал внутрь Белого дома".