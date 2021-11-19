Нашли флаконы с оспой, которые должны были уничтожить 40 лет назад

Натуральная оспа может храниться только в двух местах в мире. Фото: pixabay.com

В США в медицинской лаборатории недалеко от Филадельфии в морозильной камере нашли 15 флаконов с натуральной оспой.

Сейчас идет расследование, как образцы там оказались, пишет The Guardian.

"Работник на предприятии Merck убирал морозильную камеру и заметил флаконы с надписью "натуральная оспа". Лабораторию временно закрывали, сейчас заведение уже возобновило работу", - говорится в сообщении.

Федеральное бюро расследований США и Центр по контролю и профилактике заболеваний до сих пор выясняют, как образцы оказались в лаборатории. Натуральная оспа может храниться только в двух местах в мире: в американской Атланте и Новосибирской области в РФ. Другие лаборатории должны уничтожить образцы или передать их в эти заведения.

Флаконы имеют неповрежденный вид. Их мог оставить недобросовестный человек. Например лицо, которое хотело бы использовать образцы для биотеррористической атаки. Пока нет никаких признаков того, что кто-то инфицировался.

В 1980 году Всемирная организация здравоохранения назвала оспу ликвидированной болезнью. Этого удалось достичь благодаря распространению вакцинации. Несмотря на ликвидацию болезни в природе остается потенциальная угроза новой вспышки из-за того, что образцы оспы официально хранят в двух лабораториях.

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