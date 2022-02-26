"Наши друзья навсегда" – в Варшаве люди идут сдавать кровь для украинцев

В Варшаве люди сдают кровь для украинцев. ФОТО: скриншот с видео

Сотни людей пришли к варшавскому футбольному стадиону, чтобы сдать кровь для украинцев.

У арены постоянная очередь из желающих таким образом помочь Украине. И количество людей постоянно увеличивается.

"Спасибо. Вы наши друзья навсегда!" - комментируют украинцы видео в телеграмм-каналах.

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На стадионе Войска Польского им. маршала Юзефа Пилсудского, играет свои матчи футбольный клуб "Легия".

Украинские военные уничтожили колонку российской техники под Херсоном. На видео видны сожженные грузовики. Люди, которые сейчас там проезжают – сомневаются, что кому-то из оккупантов удалось выжить после столь мощной атаки Вооруженных сил Украины.