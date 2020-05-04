NASA представила новый марсоход для изучения Красной планеты

Ванис Рупани победила на конкурсе NASA по избранию имени вертолета - она ​​предложила назвать его Ingenuity ("Изобретательность"). Фото: скриншот

Марсоход "Настойчивость" отправится изучать Марс с воздуха.

Имя ему придумала в рамках конкурса NASA 11-классница из Алабамы Ванис Рупани. Представленный марсоход Perseverance станет частью миссии Mars 2020.

Задачей мини-вертолета весом 1,8 кг и диаметром 1,2 м будет изучение Марса с воздуха - он может зависать на 30 секунд и делать снимки в высоком качестве двумя камерами.

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Миссия Mars 2020 должна стартовать в промежуток между 17 июля и в 5 августа. Сесть на поверхность Марса велосипед вместе с мини-вертолетом имеет 18 февраля 2021 - в кратере Джезеро.

11 апреля 1970 года американский "Аполлон-13" с 3 астронавтами на борту отправился на Луну. Легендарная фраза "Окей, Хьюстон, у нас тут проблема" появилась 13 апреля, когда на борту космолета случился взрыв.