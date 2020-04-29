Чудовищный мир: ученые опубликовали видео танцующих черных дыр

Ученые реконструировали "Танец" двух черных дыр, врезающихся друг в друга. Фото: скриншот

В центре удаленной от Земли на 3,5 млрд световых лет экстремальной галактики OJ 287 находится система из 2 черных дыр.

Дважды в 12 лет меньшая из них пролетает через диск сверхгорячего газа вокруг большой дыры, создавая при этом вспышки "ярче триллиона звезд", пишет Аэрокосмическое управление США.

Масса крупной черной дыры - как 18 млрд Солнц; это фактически масса небольшой галактики. Сейчас она 12-я в списке самых гигантских сверхмассивных черных дыр. Меньшая же весит как 150 млн Солнц.

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Cложная физика системы влияет на орбиту меньшей черной дыры, и потому вспышки происходят нерегулярно. Одну из них 31 июля 2019 года обнаружил космический телескоп Spitzer. После этого была выстроена модель системы, по которой астрономы смогли предвидеть время новых вспышек с точностью до 4 часов.

Когда меньшая черная дыра врезается в диск, она создает 2 расширяющихся пузырька горячего газа, которые удаляются от диска в противоположных направлениях, и менее чем за 48 часов система становится намного ярче.

Недавно в NASA опубликовали до сих пор неизвестные фотографии легендарного космического спасения. 50 лет назад на борту космического шаттла "Аполлон-13" произошла катастрофа. Космонавтам пришлось самостоятельно спасаться с орбиты Луны.