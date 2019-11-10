NASA показала ракету для полета человека на Луну в 2024 году

Автор: nasa.gov Ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжелой ракеты SLS

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну.

Последний, четвертый двигатель RS-25 установлен на первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, с помощью которой в 2024 году планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion на Луну, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

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"Первая ступень ракеты SLS высотой 212 футов (65 метров) со всеми четырьмя присоединенными двигателями RS-25 является самой большой тех пор, как NASA построила носитель Saturn V для корабля "Аполлон", - написал Брайденстайн.

Ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжелой ракеты SLS. Аналогичные установки уже были использованы на космическом корабле Space Shuttle. Версия RS-25 SLS имеет большую тягу и новую систему управления.

На развитие марсианской инфраструктуры, чтобы не только добраться до Марса, но и создать там устойчивую базу, понадобится около 20 лет. Об этом генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в блоге.