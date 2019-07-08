NASA показали эффектные фотографии Земли из космоса

Космическая станция NASA показала фото Земли из космоса. Фото: maximum.fm

Космическая станция NASA обнародовала зрелищные фото нашей планеты из космоса в Instagram.

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Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez NASA (@nasa) Lip 7, 2019 o 4:53 PDT

"Земля особенная. Это единственное место во вселенной, которое, как мы знаем, имеет жизни. Празднуйте ее красоту, листая эти захватывающие изображения нашей родной планеты, которые зафиксировали члены экипажа на борту МКС", - говорится в подписи, пишет maximum.fm.

В воздухе на Марсе обнаружили метан. Марсоход NASA Curiosity обнаружил на "красной" планете газ, свидетельствует о возможной жизни на планете микроорганизмов, сообщает The New York Times. Метан на планете появился не так давно. Ведь молекулы в воздухе Марса должны были исчезнуть за несколько веков.