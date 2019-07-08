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вторник, 09 июля 2019 02:25

NASA показали эффектные фотографии Земли из космоса

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NASA показали эффектные фотографии Земли из космоса
Космическая станция NASA показала фото Земли из космоса. Фото: maximum.fm

Космическая станция NASA обнародовала зрелищные фото нашей планеты из космоса в Instagram.

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"Земля особенная. Это единственное место во вселенной, которое, как мы знаем, имеет жизни. Празднуйте ее красоту, листая эти захватывающие изображения нашей родной планеты, которые зафиксировали члены экипажа на борту МКС", - говорится в подписи, пишет maximum.fm.

В воздухе на Марсе обнаружили метан. Марсоход NASA Curiosity обнаружил на "красной" планете газ, свидетельствует о возможной жизни на планете микроорганизмов, сообщает The New York Times. Метан на планете появился не так давно. Ведь молекулы в воздухе Марса должны были исчезнуть за несколько веков.

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