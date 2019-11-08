Илон Маск готовится создать город на Марсе уже через 20 лет

Маск готовится создать город на Марсе. Фото: SpaceX

На развитие марсианской инфраструктуры, чтобы не только добраться до Марса, но и создать там устойчивую базу уйдет около 20 лет.

Об этом генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в своем блоге.

Стартовая стоимость полета на орбиту Земли на корабле StarShip, равна $ 2 млн, это позволяет создать "самоподдерживающейся город на Марсе" за разумные деньги. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, SpaceX потребуется построить и запустить около 1000 космических кораблей в течение 20 лет. Такой срок связан с тем, что планетарное выравнивание позволяет осуществлять реально достижимый полет на Марс один раз в два года.

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Starship рассчитан для многократного использования и в идеале способен делать до трех вылетов в день, то есть осуществлять более 1000 полетов в год. Это означает, что если в компании будет около 100 кораблей грузоподъемностью до 100 т, то SpaceX сможет выводить на орбиту более 10 млн т груза в год.

Для сравнения: Маск отмечает, что если принять во внимание все грузовые космические аппараты, которые сейчас эксплуатируются, то их общая грузоподъемность составляет всего 500 т в год, а ракеты серии Falcon от самого SpaceX составляют около половины этого объема.

Илон Маск пожертвовал $ 1 млн. на высадку деревьев в поддержку экологической кампании #TeamTrees.