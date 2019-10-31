Илон Маск пожертвовал $1 млн на высадку деревьев

Ілон Маск пожертвовал деньги на 1 млн посаженных деревьев. Фото: pershyj.com

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск пожертвовал 1 млн долл. на высадку деревьев в поддержку экологической кампании #TeamTrees.

Маск ответил на твит блогера MrBeast, который инициировал кампанию с высадкой деревьев, и попросил разъяснить ему суть TeamTrees.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы с донорскими органами высадили аллею яблонь

В комментариях Маску все объяснили.

"Хорошо, звучит законно. Пожертвую $1 млн", - ответил он и изменил свое имя в Twitter на Treelon ("Tree" с английского означает "дерево". – Gazeta.ua).

По правилам кампании, посадка одного дерева стоит $ 1 доллар. Таким образом, Маск проспонсировал посадку миллиона деревьев.

Выпускники 11 класса Великополовецкого НПК присоединились к всеукраинской акции. Они отказались запускать вредны для экологии воздушные шарики, зато высадили деревья во дворе своего учебного заведения.