Илон Маск пожертвовал $1 млн на высадку деревьев

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск пожертвовал 1 млн долл. на высадку деревьев в поддержку экологической кампании #TeamTrees.
Маск ответил на твит блогера MrBeast, который инициировал кампанию с высадкой деревьев, и попросил разъяснить ему суть TeamTrees.
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В комментариях Маску все объяснили.
"Хорошо, звучит законно. Пожертвую $1 млн", - ответил он и изменил свое имя в Twitter на Treelon ("Tree" с английского означает "дерево". – Gazeta.ua).
По правилам кампании, посадка одного дерева стоит $ 1 доллар. Таким образом, Маск проспонсировал посадку миллиона деревьев.
Выпускники 11 класса Великополовецкого НПК присоединились к всеукраинской акции. Они отказались запускать вредны для экологии воздушные шарики, зато высадили деревья во дворе своего учебного заведения.
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