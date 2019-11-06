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среда, 06 ноября 2019 14:06

Космический корабль, который будет лететь миллиарды лет, вышел в межзвездное пространство

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Космический корабль, который будет лететь миллиарды лет, вышел в межзвездное пространство
Второй космический корабль человечества вышел в межзвездное пространство. Фото: eurekalert.org

Космический корабль Voyager 2 покинул пределы гелиосферы и вышел в межзвездную среду.

Его полет продлится миллиарды лет, когда уже не останется самой Земли, пишет eurekalert.org.

Voyager 1 и Voyager 2 были запущены с интервалом в неделю в 1977-м для изучения планет-гигантов и окрестностей Солнечной системы. Находятся они до сих пор там. Ученые из Университета Айовы проанализировали данные со второго корабля. Его прибор зафиксировал резкое повышение плотности плазмы в окружающей среде, свидетельствует о переходе от горячей плазмы с более низкой плотностью, характерной для солнечного ветра, до холодной плазмы с более высокой плотностью межзвездного пространства.

Подобное происходило с Voyager 1 в 2012-м, когда он преодолел влияние нашей звезды после выхода из Солнечной системы.

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За десятилетия путешествия они передали на Землю огромное количество информации, и на удивление конструкторов, продолжили сверхурочно работать, оставив Солнечную систему. По словам Билла Курта, научного сотрудника Университета Айовы, "они переживут Землю. Они находятся на своих собственных орбитах и ​​будут лететь вокруг галактики в течение пяти миллиардов лет или дольше. И вероятность того, что они столкнутся с чем-нибудь, почти равна нулю".

Остатки стены длиной примерно 115 км обнаружили в округе Сарполь-э-Захаб на западе Ирана.

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