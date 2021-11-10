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среда, 10 ноября 2021 10:55

Нападением на границу с Беларусью руководит Путин - премьер Польши

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Нападением на границу с Беларусью руководит Путин - премьер Польши
В Варшаве считают, что сценарий на границе с Польшей Лукашенко реализует по указанию Путина. Фото: Михайло Метцель, ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко воплощает сценарий президента России Владимира Путина на польской восточной границе.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на экстренном заседании парламента 9 ноября, пишет TVP Info.

"Безопасность нашей восточной границы грубо нарушают. Это первая подобная ситуация за 30 лет, когда мы можем сказать, что целостность наших границ подвергают испытанию", - сказал Моравецкий.

Он считает, что неоимперская политика России прогрессирует. А Лукашенко является "исполнителем сценария восстановления Российской империи".

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Масштабный поток мигрантов, по плану Путина, должен дестабилизировать Европейский Союз, считает премьер.

"Речь идет о сеянии хаоса не только в нашей стране, но и во всем ЕС. Сегодня мы противостоим этому при других обстоятельствах, чем в 2015-м или 2016 году. Мы убедили партнеров НАТО и ЕС в том, что совместно защищаем восточную границу Альянса и Союза" , – отметил Моравецкий.

На границе с Беларусью разбили лагеря не беженцы, а мигранты. Их привезли и используют как живой щит для дестабилизации ситуации в Польше и странах Балтии, подчеркнул глава польского правительства.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака.

9 ноября мигранты прорвались через белорусско-польскую границу и попали на территорию Польши. Они снесли ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловеж.

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Дата
10
ноября

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