Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ

Мигранты прорвали белорусско-польскую границу. Фото: ЕРА

Две группы мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу и попали на территорию Польши.

Они снесли ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловеж, сообщает Bialystok.

В каждой из групп насчитывалось "несколько десятков иностранцев". Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, остальных разыскивают.

Вблизи пункта пропуска "Кузьница", где с белорусской стороны находятся несколько сотен человек, наблюдают более спокойную ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Толпа мигрантов идет к польской границе

"По данным польских служб, сегодня переселенцы получали пищу от белорусов. У иностранцев палатки, спальные мешки, а вечером они расжигают костер, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", - говорится в сообщении.

Польша 9 ноября закрыла переход в обоих направлениях на автомобильном пограничном переходе в Кузьнице. Проход закрыли из-за отсутствия реакции Беларуси на попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами.