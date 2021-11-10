Дуда требует запретить полеты над ЕС авиакомпаниям, перевозящим мигрантов в Беларусь

Президент Польши Анджей Дуда призывает запретить полеты над ЕС для авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Беларусь.

Об этом сообщил на чрезвычайном заседании Сейма премьер Матеуш Моравецкий, передает "Інтерфакс-Україна".

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"Президент предложил немедленно запретить полеты в европейском небе авиакомпаниям, обеспечивающим транспортировку мигрантов на территорию Беларуси. Мы будем добиваться введения такого запрета", - сказал он.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака.

9 ноября мигранты прорвались через белорусско-польскую границу и попали на территорию Польши. Они снесли ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловеж.

Миграционный кризис на границе Беларуси с Литвой, Польшей, Латвией продолжается с августа. Три страны обвиняют Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении в рамках гибридных действий против них как стран ЕС.