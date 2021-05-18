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вторник, 18 мая 2021 15:50

Нападение на Медведчука ставит Зеленского в прямую конфронтацию с Путиным - что о нас пишет мировая пресса

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Нападение на Медведчука ставит Зеленского в прямую конфронтацию с Путиным - что о нас пишет мировая пресса
Президент Владимир Зеленский бросил вызов Путину, инициировав дело против Медвечука / Reuters

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Зеленский рискует разгневать Путина, атакуя Медвечука", - Financial Times, Великобритания

Зеленский, с тех пор стал президентом, старался не провоцировать Россию. Но одно дело разозлило Кремль - нападение на Медведчука.

В феврале Киев включил его в список санкций, заморозил активы и закрыл три подконтрольные ему каналы. Этот шаг Зеленского - проявление разочарование мечтой положить конец войне на востоке Украины. Он в прошлом месяце привел к российскому бряцанию оружием и мобилизации войск вдоль границ с Украиной. Не испугавшись, прокуратура Украины добилась ареста Медведчука из-за государственной измены. В пятницу Путин ответил, что Москва отреагирует "быстро и должным образом на все угрозы". Украина, по словам Путина, "медленно, но неуклонно превращается в антипода России, в антиросию". Сам Зеленский взамен поддался давлению администрации Байдена, чтобы подавить украинских олигархов и усилить борьбу с коррупцией.

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66-летний Медведчук заработал состояние как юрист до того, как занялся банковским и энергетическим сектором. Предшественники Зеленского использовали его как канал связи с Москвой. Но в последнее время Киев рассматривал его как голос Кремля. Медведчук повторял требования России прекратить войну на Донбассе, призвал Украину вести прямые переговоры с лидерами сепаратистов и предоставить им автономию, которая потенциально дала бы Москве право вето на будущую интеграцию Киева с ЕС и НАТО.

"Медвечукивськи каналы годами транслировали сюжеты, почти те же, что российские государственные каналы. Путин там герой. Россия - дружественная нация, с которой Украина должна иметь дружеские отношения. Врагом есть Запад, а украинцы - фашисты и, наконец, не настоящая нация. Через говорящие головы или монологи Медведчука распространяли мнение, что Россия не напала на Украине, а Украина сама на себя напала, и виновата, потому что это гражданская война", - говорит редактор "Детектор Медиа" Натальи Лигачева.

Выступая в суде, который приговорил к домашнему аресту, Медведчук, на которого США с 2014-го наложили санкции за подрыв независимости и территориальной целостности Украины, возразил свою вину и назвал обвинения "политически мотивированным".

Администрация Зеленского и независимые эксперты указали на доказательства, что Кремль финансировал деятельность Медведчука и его соратников, предоставляя выгодные бизнесы в России. Дело еще расследуют, но Медведчуку и его соратнику Козаку предъявлены обвинения в государственной измене.

Между тем, олигарх использует свое политическое положение, чтобы подорвать реформы Зеленского. Президент вовсю хочет перестроить коррумпированную судебную систему, многие судьи в которой назначены еще при Януковиче. Пытаясь убить клинья между Киевом и западными соратниками, сорвать помощь МВФ на $5 млрд, депутаты, связанные с Медведчуком, в 2020 году успешно обратились в Конституционный суд Украины, чтобы уничтожить антикоррупционные институты. Боясь, что в следующий раз суд отменит другие реформы, которые являются условиями для поддержки Запада, Зеленский отстранил главного судью, и начал против него дело.

"Ключевого союзника Путина в Украине обвинили в государственной измене", - Atlantic Council, США

Ключевой прокремлевский политик в Украине Медведчук обвинен в государственной измене и заключен под домашний арест. Администрация Зеленского активизирует усилия по противодействию влияния России в Украине.

Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания вины. Обвинения в государственной измене является последним шагом в продолжающейся кампании и следует за февральским решением заблокировать 3 канала, связанные с Кремлем.

В течение 7 лет необъявленной войны России против Украины, Медведчук не скрывал симпатий к Москве. Наоборот, часто хвастался тесными личными связями с Путиным. Роль Медведчука в украинской политике ранее заставляла многих предполагать, что он определенным образом неприкосновенный как посредник между Киевом и Кремлем. Но Зеленский, похоже, решил, что этот статус больше не действует.

"Санкции в отношении Медведчука совпали с ростом популярности президента. Украинцы ценят его твердую позицию против российской агрессии, которая также сблизила с администрацией Байдена. Путин, наоборот, теперь отказывается разговаривать с Зеленским даже по телефону. Российский лидер занял такое же отношение к нему, которое было в предыдущим главам Украины - Петру Порошенку и Виктору Ющенко", - говорит старший научный сотрудник "Атлантического совета" Андерс Ослунд.

Нападение на Медведчука - смелый шаг, который ставит украинского президента в прямую конфронтацию с Путиным. Это хорошо оценят патриотически настроенные украинцы и западные партнеры, но одновременно это может привести к серьезным осложнениям в поисках мира с Россией.

"Идет "ползучая аннексия" востока Украины. Кремль использует тактику свершившегося факта", - TVP, Польша

Кремль русифицирует Донбасс, чтобы постепенно поглотить его. Так Москва хочет показать россиянам свой статус сверхдержавы, а также еще больше надавить на Киев.

Кремль планирует интегрировать в Росию оккупированные районы Донбасса, используемые для поддержки там перманентной войны, а также для выдачи российских паспортов их жителям и организации там незаконных выборов. Российские паспорта уже выдали около 600 тыс. жителей Донбасса. Многие взяли их, боясь преследований со стороны оккупационных властей. Аналогичными методами россияне действуют в Крыму. Недавно своим указом Путин запретил людям, которые не имеют российского гражданства, владеть на полуострове землей, что отразилось на украинцах и татарах, которые там живут.

Россия не только ведет боевые действия на востоке Украины и поддерживает пророссийских сепаратистов, но также играет на этом конфликте, отказываясь выполнять Минские соглашения и грозит Киеву новым военным нападением. Именно давление на Киев был главной целью недавнего развертывания Россией более 100 тыс. военных возле украинских границ. Только части из них потом приказали вернуться в казармы. В то же время Москва наращивает силы в Черном море. Эти действия должны повлиять на новую администрацию в Вашингтоне, а также на Францию и Германию. Речь идет о повышении ставок перед возможным дальнейшим усилением санкций по газопроводу "Северный поток-2". Также Москва противодействует возможному предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО.

Это также была попытка убедить Париж и Берлин нажать на Киев относительно Донбасса, чтобы принять российскую версию Минских соглашений - провести там выборы до того, как Украина возьмет под свой контроль оккупированный регион и границу с Россией.

Контроль Москвы на Донбассе вызвал волну репрессий против украинских мирных жителей на оккупированной территории. В более чем 60-страничном документе "Изоляция. Голоса из подвала", заказанного депутатом Европарламента от ПиС Анной Фотигой, содержатся многочисленные рассказы бывших заключенных, которые рассказали о жестоких пытках. Свидетельства нечеловеческого поведения с военнопленными - еще одно свидетельство нарушения прав человека Россией и сепаратистами. Это еще один элемент русификации этих территорий и принуждение жителей к подчинению.

Московский режим тесно сотрудничает с "политиками" из Луганска и Донецка, которых правящая партия "Единая Россия" пригласила в свои избирательные списки. Недавно она подписала соглашение по этому поводу с "Союзом добровольцев Донбасса". В итоге в нем есть бывший глава самопровозглашенной власти непризнанной ДНР Александр Бородай. Он должен баллотироваться в Ростовской области, которая граничит с Украиной. Одна из причин выдачи российских паспортов жителям Донбасса - мобилизация их на голосование за "Единую Россию", поддержка которой, как и Путина, ослабевает. В сентябре в России состоятся парламентские выборы.

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