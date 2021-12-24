Накануне переговоров с США Кремль стягивает войска к границам Украины

Россия продолжает наращивать силы вблизи границ с Украиной на фоне подготовки к переговорам с Соединенными Штатами Америки по безопасности.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки военно-разведывательной компании Janes.

По данным Janes, с ноября к границам Украины переместили танки, артиллерийское вооружение и системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что хотя на фотографиях изображено ограниченное количество войск РФ, "Россия сможет быстро и тайно укрепить силы", отправив большие формирования поездами и самолетами.

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23 декабря во время пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с США планируются в начале января в Женеве.

Информацию о переговорах между РФ и США в январе того же дня подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако точную дату и место проведения встречу еще не определили.

По состоянию на 22 декабря у границ Украины на расстоянии в 200 км находится 122 тыс. российских военных. На расстоянии 400 км - более 143 тыс., заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.