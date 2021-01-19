Нацистского преступника отдали под суд через 42 года

Клаус Барбье / Wikipedia

19 января 1983-го в Боливии арестовали Клауса Барбье - главу нацистского гестапо во французском Лионе во время Второй мировой войны, известного по прозвищу "Лионский мясник". Его обвинили в преступлениях против человечества и смерти тысяч французских евреев.

После начала Второй мировой войны, 1940-го Барбье оказался в оккупированных Третьим Рейхом Нидерландах, где занимался преимущественно депортацией голландских евреев в концлагеря. 1940-1942 годах возглавлял управление СС по депортации евреев в Амстердаме. В ноябре 1940-го был повышен до оберштурмфюрера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые украинские остарбайтеры двинулись на заработки

После захвата Третьим Рейхом Франции, возглавил отделение гестапо при комендантуре полиции безопасности Лиона. По словам свидетелей, первыми его словами при назначении на должность были: "Я пришел убивать".

Барбье собственноручно занимался пытками арестованных, казнями членов французского Движения сопротивления, высылкой евреев и участников французского Движения сопротивления 1942-1945 годах в концлагеря. Пытал католических священников электрошоком, подвешивал их вверх ногами, бил и подвергал пыткам малолетних детей, морил их голодом. Женщин раздевал, бил до потери сознания, насиловал. Проводил отправления в лагеря смерти еврейских детей-сирот.

После войны бежал в Боливию, где сменил имя на Клаус Альтман. Был советником сил безопасности боливийского диктатора Гуго Бансера в ранге подполковника, боролся против партизан, которых возглавлял кубинский революционер Че Гевара. 1966-1967 годах его как тайного информатора использовала западногерманская разведка.

1980-го Барбье помог прийти к власти боливийском диктатору-путчистов Луису Техаду.

В то же время заочно был трижды осужден во Франции к смертной казне 1947-го, 1952-го и 1954 года.

После прихода к власти в Боливии 1983 года демократического правительства Эрнана Суасо, был арестован и выдан Франции, где предстал перед судом по обвинению в преступлениях против человечества.

Судебный процесс начался 11 мая 1987-го и привлек внимание мира. Его защиту на процессе финансировал отрицатель Холокоста, швейцарский банкир Франсуа Жено. На процессе встал вопрос о коллаборационизме, соучастие и совместной ответственности французских правящих кругов в нацистских преступлениях Холокоста. Это вызвало волну антисемитизма во Франции. 4 июля 1987-го Барбье приговорили к пожизненному заключению. Зачитывания приговора заняло в суде 185 ч. Умер 1991 года от рака в тюрьме города Лиона.