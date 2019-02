На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами

В Индонезии в результате оползня на незаконной золотодобывающей шахты погибли минимум трое человек, более 60 находятся под завалами.

Трагедия произошла на севере провинции Сулавеси, жертв оползня откапывают спасатели, сообщает Reuters.

По данным национального Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, 15 человек были спасены.

Отметим, что центральное правительство Индонезии запретило мелкомасштабную добычу золота, хотя региональные власти часто закрывает глаза на золотодобытчиков в более отдаленных районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благодаря землетрясению ученые открыли подземные горы

Breaking in Indonesia : It is estimated that as many as 60 people are buried under landslide and rock material in Indonesia's North Sulawesi province.



Video By :pic.twitter.com/RagCC582ID