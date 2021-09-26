Всего за выходные в Турции возникло восемь лесных пожаров. Фото: Twitter

На юге и западе Турции снова вспыхнули лесные пожары. Об этом сообщает управление лесного хозяйства Турции в Twitter.

"В провинцию Балыкесир, в районах Эдремит и Багюзю, где возник лесной пожар, был направлен один вертолет и пять пожарных машин", - сказано в сообщении.

Накануне ночью пожар возник в провинции Мугла, в районе Фетхие. Пожарным понадобилось около десяти часов, чтобы взять пожар под контроль.

При этом всего с 25 сентября зафиксировали восемь лесных пожаров в провинциях Анталия, Стамбул, Измир, Измир, Адана, Стамбул, Денизли. Все они локализованы.

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Из-за пожара в районе городов Малага и Эстепона на юге Испании погиб спасатель. Огонь уничтожил около 3600 гектаров.