На трассе случилась страшная авария. 10 человек погибли

Фургон с людьми смяло о столб. Фото: pixabay.com

В Техасе США фургон с людьми врезался в металлический столб электросети и знак остановки. По меньшей мере 10 человек погибли, еще 20 пострадали. Сейчас они в тяжелом или критическом состоянии.

Трагедия произошла в среду, 4 августа, сообщает The Associated Press.

Фургон был перегружен, ведь рассчитан на 15 пассажиров, а вез 30. 29 из них были мигрантами.

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По словам представителя Департамента общественной безопасности Техаса Натана Брендле, авария произошла, потому что водитель не справился с управлением, когда пытался свернуть с шоссе.

В курортном регионе Турции перевернулся автобус с российскими туристами. В результате ДТП погибли четверо пассажиров, 16 получили различные травмы. Авария произошла в провинции города Анталия, Манавгате. Транспортное средство с русскими врезалось в ограждение на развязке D-400, а затем вылетело на встречную полосу и перевернулось. Автобус, попавший в ДТП, перевозил туристов из Самары в аэропорт.