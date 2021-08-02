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Автобус с туристами врезался в ограждение и перевернулся: есть погибшие

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Автобус с туристами врезался в ограждение и перевернулся: есть погибшие
16 человек пострадали и получили различные травмы. Фото: АР

В курортном регионе Турции перевернулся автобус с российскими туристами.

В результате ДТП погибли четверо пассажиров, 16 получили различные травмы. Об этом сообщает TRT Haber.

Авария произошла в провинции города Анталия, Манавгате. Транспортное средство с русскими врезалось в ограждение на развязке D-400, а затем вылетело на встречную полосу и перевернулось.

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Автобус, попавший в ДТП, перевозил туристов из Самары в аэропорт.

На востоке Турции перевернулся и загорелся микроавтобус с мигрантами. 12 человек погибли, 20 получили травмы.

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