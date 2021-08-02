Автобус с туристами врезался в ограждение и перевернулся: есть погибшие

16 человек пострадали и получили различные травмы. Фото: АР

В курортном регионе Турции перевернулся автобус с российскими туристами.

В результате ДТП погибли четверо пассажиров, 16 получили различные травмы. Об этом сообщает TRT Haber.

Авария произошла в провинции города Анталия, Манавгате. Транспортное средство с русскими врезалось в ограждение на развязке D-400, а затем вылетело на встречную полосу и перевернулось.

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Автобус, попавший в ДТП, перевозил туристов из Самары в аэропорт.

Antalya Manavgat'ta turistleri taşıyan bir tur otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralılar var. Kazaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Hasan Muhammed Ağalar aktardı. pic.twitter.com/G6gr9U8BKZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

На востоке Турции перевернулся и загорелся микроавтобус с мигрантами. 12 человек погибли, 20 получили травмы.