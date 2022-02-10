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четверг, 10 февраля 2022 08:45

На премьера Ливии, отказавшегося идти в отставку, совершили покушение

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На премьера Ливии, отказавшегося идти в отставку, совершили покушение
Нападавших не идентифицировали и не задержали. Фото: Reuters

В столице Ливии Триполи неизвестные обстреляли автомобиль премьер-министра страны Абдула Хамида аль-Дабайба.

В авто премьера в столице Ливии попали несколько пуль, пишет Reuters.

"Нападавших не идентифицировали и не задержали", - говорится в сообщении.

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Во вторник Хамида аль-Дабайба отклонил решение парламента по поводу назначения нового премьера во главе переходного правительства страны.

Хамида аль-Дабайба неоднократно заявлял, что он и его правительство останутся у власти до тех пор, пока не состоятся "настоящие" выборы.

24 декабря Ливия не смогла провести свои первые президентские выборы. Их перенесли из-за противоречивых кандидатов в президенты.

Действующий премьер заявил, что страна проведет выборы, но парламент должен сначала договориться с высшим государственным советом - консультативным органом, базирующимся в Триполи.

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