На похоронах отравились некачественным вином

Пострадавшие в результате отравления / Khmer Times

В Камбодже произошло массовое отравление рисовым вином с неизвестными токсинами - более 130 человек отравились, 7-ро погибли.

Массовое отравление произошло на похоронах в центральной провинции страны. Об этом пишет RadioZet.

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Местное отделение больницы пишет, что большинство отравившихся медленно выздоравливают после промывания желудков.

Местные власти временно закрыли винные магазины в провинции и проводит расследование. В министерстве здравоохранения призвали людей не пить рисовое вино, которое могло производить без соответствующих технологических процессов, что может быть опасно.

Дешевые и не очень качественные алкогольные напитки время от времени становятся причиной отравлений в отдаленных сельских районах Камбоджи. Каждый год в провинции фиксируют несколько смертей от некачественного алкоголя.

Обычно самодельный алкоголь в камбоджийских деревнях проходит недостаточную фильтрацию, а иногда вместо этилового спирта в напитке дают токсический метиловый.