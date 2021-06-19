На пляжах Турции появятся россияне

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня.

Россия также приняла решение с 28 июня возобновить авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией, сообщает Интерфакс.

В Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию будет увеличено количество авиарейсов.

Россия ввела запрет на регулярные и чартерные авиасообщения с Турцией с 15 апреля, объяснив это неудовлетворительной эпидемиологической ситуацией в этой стране. Турция была внесена в список стран, которые не рекомендованы к посещению гражданами РФ.

Решение о прекращении авиасообщения было обнародовано после визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и его переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом.