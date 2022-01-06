На площади Алматы слышатся выстрелы. Город окутал туман

В казахском городе Алматы, который является эпицентром протеста, на пл. Республики слышны выстрелы.

Об этом сообщил корреспондент "Sputnik Казахстана", передает в Telegram NUR.KZ.

Отмечается, что погодные условия не позволяют должным образом оценить там ситуацию.

"Из-за сильного тумана - плохая видимость, поэтому сложно рассмотреть, что происходит на площади", - говорится в посте.

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6 января в Алматы идет активная зачистка улиц силовиками. Во время спецоперации в полицию доставили более 2 тыс. человек. Убиты десятки человек, личности жертв устанавливают, заявила пресс-секретарь департамента полиции в Казахстане Солтанат Азирбек.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем Российская Федерация отправила в Казахстан войска в "составе миротворческих сил". Россияне "возьмут под охрану" государственные объекты.