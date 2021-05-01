На первомайском марше задержали сотни людей

Турецкая полиция задержала сотни протестующих. Фото: Reuters

В Турции люди вышли на первомайские марши из-за введения комендантского часа.

Задержали 212 человек. Об этом сообщает Reuters.

"ОМОН и полицейские толкались с демонстрантами и бросали некоторых на землю. Затем начались задержания", - говорится в сообщении.

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Местные СМИ сообщили о попытках полиции в Стамбуле и Анкаре заблокировать возможность снимать первомайские демонстрации и задержания.

"Офицерам дали указание не допускать, чтобы люди снимали действия сил безопасности, пока они находятся на дежурстве", - сообщили турецкие журналисты.

Полиция эти сообщения не комментирует.

На этой неделе Турция ввела полную изоляцию. Локдаун будет действовать с 19:00 29 апреля по 5:00 17 мая. Изоляция предусматривает прекращение работы предприятий, кроме тех, перечень которых будет утвержден отдельно. Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме доставки.