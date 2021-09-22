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На новых китайских телефонах есть программы цензуры и кибершпионажа - минобороны Литвы

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На новых китайских телефонах есть программы цензуры и кибершпионажа - минобороны Литвы
В отчете идет речь, что у Xiaomi 10T Pro есть возможности цензуры / Getty Images

Минобороны Литвы предупредило, что покупатели должны выбросить свои китайские телефоны и не покупать новые.

В отчете литовского "Национального центра кибербезопасности" идет речь, что они протестовали мобильные телефоны 5G от китайских производителей. Аналитики выяснили, что в телефоне Xiaomi есть инструменты цензуры, а модель Huawei может быть уязвима для кибератак. В Huawei заявили, что никакие пользовательские данные не отправляют извне. Об этом пишет ВВС.

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"Мы рекомендуем не покупать новые китайские телефоны и как можно быстрее избавляться от уже приобретенных", - сказал замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

В отчете идет речь, что на телефоне Xiaomi Mi 10T 5G установлено программное обеспечение, которое может подвергать цензуре такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "Движение за демократию Гонконга". В нем около 450 словосочетаний, которые могут быть подвергнуты цензуре системными приложениями телефона Xiaomi, включая интернет-браузеры по умолчанию.

В Европе эта возможность была отключена на этой модели, но в отчете пишут, что ее можно дистанционно активировать в любое время. Xiaomi новость не комментирует. Исследование также показало, что телефоны Xiaomi передавали зашифрованные данные об использовании телефона на сервер в Сингапуре.

Популярность производителя этих смартфонов в мире резко возросла благодаря доступным моделям. Во втором квартале 2021 года выручка Xiaomi выросла на 64%, по сравнению с годом ранее.

В отчете также отмечен недостаток телефона Huawei P40 5G, который подвергает пользователей риску нарушения кибербезопасности. Магазин приложений Huawei AppGallery направляет пользователей в интернет-магазины, где некоторые приложения оценены антивирусными программами как вредоносные или зараженные вирусами. В Huawei сообщили, что компания соблюдает законы и постановления стран, где работает, и уделяет приоритетное внимание кибербезопасности и конфиденциальности.

Отчет публикуется на фоне роста напряженности между Литвой и КНР. В прошлом месяце Пекин потребовал, чтобы Вильнюс отозвал своего посла из Пекина, и заявил, что отзовет своего из Вильнюса. Скандал начался, когда Тайвань объявил, что его миссия в Литве будут называться "Тайваньским представительством".

Другие тайваньские посольства в Европе и США используют название столицы Тайваня, Тайбэй, чтобы избежать упоминания самого острова, который КНР считает своей территорией. Тайвань же считает себя отдельной страной.

Споры между США и Китаем несут угрозу для всего мира. Об этом 19 сентября заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

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